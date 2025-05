(Adnkronos) – "Ci hanno costretto a fare quello che stiamo facendo. E ora ci danno la colpa". La guerra in Ucraina, dice Vladimir Putin, non è responsabilità della Russia. Mosca, dice il presidente, è stata costretta ad agire dopo un "colpo di stato in Ucraina e dopo la repressione in Donbass". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)