Juve, Giuntoli conferma Tudor?” Molto contenti di lui”. E su Conte…

(Adnkronos) – Chi sarà il prossimo allenatore della Juve? Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida con il Venezia, regalando alcuni indizi: "Panchina? Vogliamo fare il Mondiale per Club con Tudor e scegliere a bocce ferme, intanto sta facendo molto molto bene". Il dirigente bianconero ha aggiunto: "La qualificazione alla Champions è importante sia per da un punto di vista economico che di prestigio, è una partita fondamentale. Siamo la Juve, abbiamo passato un anno difficile, ma dopo così tanti infortuni è stata un'impresa essere qui stasera. Siamo consci che la squadra ha delle grandi potenzialità e con pochi ritocchi può essere già competitiva. I nostri programmi di mercato non cambiano con la qualificazione o meno" Poi, un punto sui prestiti: "Stiamo parlando con Fenerbahce e Ajax per Kostic e Rugani, siamo avanti con il Porto per Conceiçao e stiamo discutendo per prolungare quelli di Kolo Muani e Renato Veiga". Ai microfoni di Dazn, Giuntoli è tornato così sulla questione allenatore, dribblando la domanda su una possibile trattativa con Antonio Conte: "Mi limito a fare i complimenti al Napoli che ha fatto una grande stagione" —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)