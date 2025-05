Energia in Sicilia, Regione finanzia lavori di efficientamento per oltre 2 milioni di euro in alcuni Comuni delle Madonie

Finanziati dalla Regione Siciliana interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica in alcuni Comuni delle Madonie e, nello specifico, a Caccamo, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Montemaggiore Belsito, Petralia Sottana, Scillato e Sclafani Bagni. I lavori permetteranno di migliorare i livelli di assorbimento elettrico, diminuendo la quantità di energia consumata dai lampioni e dagli altri sistemi utilizzati per illuminare strade, piazze e aree pubbliche.

I fondi, pari a 2.176.500 euro, sono finanziati dall’assessorato regionale dell’Energia, con risorse dell’Azione 4.1.3. del Po Fesr Sicilia 2014-2020, riprotetti nella Sezione speciale 2 del programma Psc. La fine dei lavori è prevista per il 2026.

«Sono molto soddisfatto di questo risultato – dice l’assessore Francesco Colianni – perché finalmente sono state sbloccate risorse importanti e molto attese dai Comuni interessati. Ridurre l’assorbimento elettrico significa risparmiare energia, abbatterne i costi e diminuire l’impatto ambientale della pubblica illuminazione. Questi interventi, quindi, rientrano a pieno titolo nella direzione segnata dalla politica energetica del governo Schifani, che mira a ridurre il fabbisogno delle utenze regionali, con il duplice vantaggio di semplificare la loro decarbonizzazione e liberare risorse economiche che potranno essere utilizzate per altre finalità».

Il decreto è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo link.