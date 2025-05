72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, oggi Marsala accoglie la grande sfilata conclusiva

È arrivato il giorno tanto atteso: oggi Marsala si veste a festa per accogliere la grande sfilata conclusiva del 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, nel contesto del 165° anniversario dello sbarco dei Mille. La città, cuore pulsante del Risorgimento italiano, vive una giornata storica all’insegna del tricolore, tra piume al vento, fanfare in corsa e migliaia di bersaglieri giunti da tutta Italia e dall’estero. A partire dalle ore 9:30, in Piazza Francesco Pizzo, prende il via una delle celebrazioni più suggestive dell’anno: una sfilata imponente che attraversa le principali vie cittadine – Via Mazzini, Piazza del Popolo, Via Vespri, Via Scipione l’Africano, Lungomare Boeo e Viale Isonzo – per concludersi in Piazza della Vittoria, dove si svolge la cerimonia ufficiale con il saluto alla Tribuna d’Onore.

Sono presenti le più alte cariche civili e militari, tra cui il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Luciano Antonio Portolano, il Vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, la Senatrice Paola Chiesa della Commissione Difesa, il Prefetto di Trapani Daniela Lupo, rappresentanti della Regione Siciliana, delle istituzioni locali e il Presidente nazionale dell’Associazione Bersaglieri, Giuseppenicola Tota, il Presidente del consorzio dei Comuni della Provincia di Trapani Salvatore Quinci, il Sindaco Massimo Grillo, il Presidente del Consiglio Comunale di Marsala Enzo Sturiano.

La sfilata si articola in otto scaglioni ricchi di significato. Aprono le danze le realtà civiche e culturali con l’Associazione Bandistica “Città di Marsala”, i gonfaloni, i sindaci e i gruppi storici garibaldini. A dominare la scena, l’imponente bandierone tricolore di 85 metri delle Fiamme Cremisi. Segue il 6° Reggimento Bersaglieri in armi, accompagnato da fanfara militare e formazioni operative. Quindi la componente associativa nazionale, con la fanfara di Palermo, il medagliere nazionale, la sezione estera di Toronto, il plotone “al passo”, il Coro Bersaglieri di Mineo e una delegazione di studenti.

Il corteo prosegue con i bersaglieri delle regioni del Nord Italia, poi del Centro e infine del Sud, con la Sicilia protagonista come terra ospitante. I gruppi speciali dei reduci da missioni internazionali, i veterani, le associazioni AUC e ACS e i mezzi storici animano il settimo scaglione. L’ottavo e ultimo scaglione segna il passaggio della stecca dal comitato organizzatore di Marsala a quello del prossimo raduno, previsto a Lignano Sabbiadoro nel 2026, accompagnato dalla celebre Fanfara di Lecco.

L’evento viene trasmesso in diretta nazionale RAI, offrendo a tutto il Paese l’opportunità di vivere l’emozione della marcia bersaglieresca, lo spettacolo delle fanfare e il profondo senso di appartenenza che lega questo corpo glorioso alla storia d’Italia.

Oggi Marsala diventa il cuore dell’Italia patriottica, dove la memoria risorgimentale incontra la vitalità della tradizione bersaglieresca. Una città in festa, attraversata da un’onda di entusiasmo, passione e storia. Una giornata che resterà nella memoria di tutti.

ORDINE DI SFILAMENTO MARSALA 11 MAGGIO 2025

1° SCAGLIONE

Ass. Bandistica Socio-Culturale “Città di Marsala”

Gonfaloni Area Geografica della Sicilia

Sindaci dei Comuni aderenti

Gonfaloni Comune di Marsala e Regione Sicilia

Associazioni Combattentistiche e d’Arma locali

Gruppi Storici

Gruppi Sportivi ANB “FIAMME CREMISI” con bandierone tricolore di 85 metri.

2° SCAGLIONE (BERSAGLIERI IN ARMI)

Fanfara militare 6° Rgt

Comandante e Gruppo Bandiera 6°Rgt

Formazione Bersaglieri in servizio 6° Rgt

Personale in servizio (Ufficiali e Sottouff. e VFP)

3° SCAGLIONE

·

Fanfara di Palermo

Medagliere Nazionale

Presidenza e Consiglio nazionale

Striscione e labari di “Reduci di Zara e Pola”

Sezione Toronto (Canada)

Plotone Bersaglieri “al passo”, con partenza dall’incrocio tra via Isonzo e via Garaffa a 200 m dalle tribune.

Coro Bersaglieri Sezione di Mineo

Studenti e Bersaglieri

Mezzi militari per Veterani e Decorati

4° SCAGLIONE, INTERREGIONALE NORD

Friuli Venezia Giulia con l’11° Rgt.

Trentino Alto Adige

Piemonte

Emilia Romagna

Lombardia

Liguria

Veneto con il 94° AUC

5° SCAGLIONE, INTERREGIONALE CENTRO

Sardegna con il 3°Rgt

Toscana

Umbria

Abruzzo

Lazio

Marche



6° SCAGLIONE, INTERREGIONALE SUD

Molise

Campania con l’8° Rgt

Puglia

Basilicata

Calabria con il 1°Rgt

Sicilia con il 6° Bersaglieri

7° SCAGLIONE, GRUPPI

Gruppi Missioni (Libano, …)

Gruppi ex Rgt in vita (…)

Gruppi ex Auc (65°, 72°, 73°, 80° …)

Gruppi ex Acs (…)

8° SCAGLIONE, PASSAGGIO DELLA STECCA