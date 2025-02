Internazionalizzazione imprese, incontro in Camera di Commercio a Enna

Per supportare il sistema delle imprese siciliane, in particolare quelle che operano al centro della Sicilia, nella crescita all’interno dei mercati esteri, la Camera di Commercio Palermo Enna, con una serie di partner istituzionali, organizza mercoledì 5 alle 10 nella sede di piazza Garibaldi 1 (Enna) “Conoscere per crescere”, un roadshow per l’internazionalizzazione. “Tra i principali obiettivi della Camera di Commercio di Palermo Enna – dice Alessandro Albanese – c’è quello di aiutare le imprese ad essere sempre più al passo coi tempi in termini di conoscenza delle varie opportunità di crescita non soltanto nel mercato locale e nazionale, ma soprattutto per entrare prontamente nei mercati esteri. A questo si associa la necessità di conseguire un più alto livello di digitalizzazione dei processi aziendali, offrendo gratuitamente gli strumenti che permettono una migliore performance in termini di produttività, pratiche gestionali ed innovazione. Per queste ragioni, in collaborazione con l’assessorato regionale attività produttive e con Sace e Simest abbiamo organizzato questo incontro utile a tutte le aziende che vogliono affacciarsi nei mercati fuori dall’Italia”, conclude Albanese. Saranno presenti: Tommaso Di Matteo, responsabile dello sportello regionale per l’internazionalizzazione Sprint Sicilia, Alessandro Albanese, presidente Camera di Commercio Palermo Enna, Guido Barcellona, segretario generale Camera di Commercio Palermo Enna, Paolo Gargaglione, presidente del consiglio comunale di Enna. La presentazione degli strumenti operativi per l’internazionalizzazione sarà affidata a Giusi Messina, digital specialist della Camera di Commercio Palermo Enna, Edoardo Comparetto, relationship manager sales Pmi Sud, Pietro Goglia, Ice agenzia export front desk, Maria Teresa Cardinale, referente ufficio Sicilia Simest Spa.