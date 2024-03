Migranti: Unhcr, oltre 18mila minori non accompagnati in Italia

Nel 2023, attraversando il mare, sono arrivati in Italia 18.820 minori non accompagnati: l’aumento, rispetto all’anno precedente è del 34%. A fornire i numeri è Chiara Cardoletti, rappresentante dell’Unhcr per l’Italia, la Santa Sede e San Marino dell’Unhcr, Agenzia Onu per i Rifugiati, nel corso dell’audizione davanti al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, in merito all’indagine conoscitiva sul fenomeno dell’ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati.

In Italia, sempre nel 2023, “sono sbarcate 157mila persone e il Ministero dell’Interno ne ha contate 12mila arrivate via terra”. “In un contesto gravoso e complesso – ha sottolineato – riconosciamo l’impegno della gestione del fenomeno”.