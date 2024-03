Meta: problema tecnico risolto, Facebook e Instagram di nuovo attivi. Portavoce Andy Stone su X: ci scusiamo per i disagi

I problemi tecnici che impedivano l’accesso ai servizi di Meta, tra cui Facebook e Instagram, sono stati risolti dopo circa due ore. Lo ha scritto su X il portavoce Andy Stone. “Oggi, un problema tecnico ha causato difficoltà nell’accesso ad alcuni dei nostri servizi. Abbiamo risolto il problema il più rapidamente possibile per tutte le persone coinvolte e ci scusiamo per eventuali disagi” ha scritto Stone.

I media statunitensi si sono concentrati sul fatto che l’interruzione delle app di Meta è avvenuta durante il Super Tuesday, il giorno in cui milioni di persone votano alle primarie in 15 stati e un territorio. I siti specializzati in tecnologia hanno riportato segnalazioni di interruzioni anche a Youtube, Google e Google Play. Secondo il sito DownDetector, che monitora i disservizi delle piattaforme online, per Facebook è stato raggiunto un picco di circa 500 mila segnalazioni, per Instagram di 70mila.

Anche Threads, il rivale di X lanciato nel 2023 e disponibile in Italia dallo scorso dicembre, ha subito interruzioni. Facebook ha avuto un disservizio simile nell’ottobre 2021, attribuito a problemi tecnici e non a un attacco alla sicurezza come inizialmente temuto. Oggi, al culmine del problema, la pagina status Facebook destinata agli inserzionisti spiegava che la piattaforma stava subendo “gravi interruzioni” e che “i team di ingegneri stavano cercando attivamente di risolvere il problema il più rapidamente possibile”.

Secondo le segnalazioni, anche la piattaforma per i visori di realtà virtuale di Meta ha avuto problemi, non consentiva agli utenti di accedere. Stando ai dati ufficiali di fine 2023 della società di Mark Zuckerberg, ogni mese nel mondo 3,9 miliardi di persone utilizzano almeno una delle app di Meta