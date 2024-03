Carceri, firmato bando per l’assunzione di 2.568 allievi agenti polizia penitenziaria

“Firmato il bando per l’assunzione di nuovi 2568 allievi agenti di Polizia Penitenziaria. Con il Governo Meloni la sicurezza torna al centro. Dopo anni di catastrofica carenza di organico, finalmente si inverte il ‘sinistro’ trend: lo Stato non arretra più.

Dopo i 1479 agenti del 181esimo corso già assegnati ai singoli istituti, il Governo Meloni ha trovato le risorse per le assunzioni di altri 249 allievi agenti del 182esimo corso, 1870 allievi agenti del 183esimo, 1713 allievi agenti del 184esimo corso e oggi è stato firmato il bando per altri 2568 allievi agenti.

In un anno e mezzo di governo abbiamo investito per l’assunzione di 7879 agenti di Polizia Penitenziaria: uno sforzo senza precedenti per mettere in sicurezza i nostri istituti penitenziari”. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia.