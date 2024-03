Caltanissetta. Visita dei calciatori della Nissa nella sala espositiva delle Vare

CALTANISSETTA. I calciatori della NISSA F.C. in visita nella sala espositiva delle Vare, i gruppi sacri realizzati sul finire dell’Ottocento da Vincenzo e Francesco Biangardi. Il racconto sulla storia delle Vare, curato da Filippo Catrini, ha destato parecchia curiosità tra i calciatori biancoscudati.

Molti di loro, infatti, provenienti da Paesi stranieri non conoscevano i riti della Settimana Santa nissena e sono rimasti affascinati dalla narrazione di Filippo, fatta con passione e dovizia di particolari, narrazione che ha riguardato ogni singola Vara esposta nel museo, a cominciare dall’Ultima Cena, in un percorso emozionale che rende la processione del Giovedì Santo, una delle più prestigiose al mondo capace di richiamare ogni anno in città numerosi turisti.

La Nissa, rappresentata ieri dal vice presidente Luigi Giorgio, ha inteso ringraziare l’associazione Giovedì Santo per l’invito che è stato accolto dei ragazzi – molti dei quali assisteranno alla processione – con grande interesse.