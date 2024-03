Caltanissetta. Incontro tra la VI Commissione consiliare e il commissario dell’Asp Salvatore Ficarra

CALTANISSETTA. La sesta commissione consiliare ha incontrato oggi il commissario dell’ASP Dottor Salvatore Ficarra , all’incontro era presente il dottore Luciano Fiorella direttore sanitario. Il Presidente Falcone ha relazionato in merito al grande lavoro effettuato dalla commissione in tutti questi anni , nell’ambito di quelle che sono le competenze , e nella fattispecie la sanità e il rapporto con il presidio ospedaliero Sant’Elia che è stato sempre tenuto in grande rilevanza , grazie anche alla collaborazione con il direttore del presidio dottore Benedetto Trobia.

La sesta commissione in tutti in questi anni , ha udito i direttori delle unità semplici e delle unità complesse del presidio ospedaliero Sant’Elia per conoscere la situazione , l’attività , i punti di forza e quelli di debolezza delle varie divisioni e delle delle varie unità . Attraverso queste audizioni, si è potuto conoscere la grande professionalità del personale sanitario dell’ospedale Sant’Elia, Sia per quanto riguarda i medici ma anche per ciò che attiene il personale sanitario.

Naturalmente , Durante l’incontro si è parlato della problematica della carenza di medici nelle varie unità , carenza certamente presente in tutto il territorio nazionale , che sicuramente necessita di interventi legislativi e normativi per ampliare e garantire una maggiore incidenza e presenza di specialisti in tutte le discipline mediche . La commissione sanità si è anche occupata , essendo l’interfaccia della cittadinanza, dei problemi del massiccio accesso al pronto soccorso , molto spesso si tratta di accessi inappropriati o codici bianchi , problematica molto incidente in tutti gli ospedali italiani. il presidente ha evidenziato che gli accessi inappropriati al pronto soccorso, sono una problematica che va sicuramente risolta anche attraverso il potenziamento della medicina territoriale .

Inoltre , la commissione ha presentato le altre competenze nell’ambito delle quali agisce , tra queste si è ’ parlato di lotta al randagismo . In tale ambito l’interlocuzione con l’Asp , malgrado le varie problematiche ancora presenti, è sempre continua, sia attraverso il direttore sanitario che attraverso il dottore Elia . La commissione ha ricordato che sta predisponendo un regolamento per quanto riguarda la lotta al randagismo e la tutela degli animali da affezione, regolamento che non è stato mai predisposto da nessuna amministrazione.

A tal proposito è stato ricordato al commissario che esiste un protocollo d’intesa tra l’Asp e Comune, che va rinnovato e implementato. Il Presidente Falcone ha ricordato la fitta interlocuzione che intercorre tra il Direttore Sanitario e la commissione in merito alle continue segnalazioni dei cittadini, riguardanti le problematiche del nostro sistema sanitario e la pronta risoluzione delle stesse . Durante la riunione si è parlato del progetto pilota portato avanti da Agenas , voluto dall’assessore Dottoressa Giovanna Volo , riguardante il potenziamento della casa di comunità nissena , ai sensi del decreto ministeriale 77 . In tale ambito, la sesta commissione , coinvolta dall’asp nel tavolo tecnico, ha infatti attivato un tavolo di concentrazione tra il referenti Asp del progetto pilota e l’assessore comunale e il dirigente dei servizi sociali , per una migliore collaborazione e integrazione tra i servizi sanitari e socio sanitari .

Inoltre la commissione si è dedicata anche alla problematica delle lunghe liste d’attesa interloquendo con il direttore sanitario più volte , per verificare lo stato dell’arte delle liste d’attesa del 2022 e quelle del 2023 , avendo poi constatato dalle dichiarazioni del Dottore Luciano Fiorella , che le liste d’attesa del 2022 sono state tutte completamente abbattute mentre invece per quelle del 2023 , si sta intervenendo con tutti i mezzi possibili anche attraverso appositi fondi che sono stati messi a disposizione dall’assessorato alla salute . Tra le varie attività che la commissione ha svolto, si è parlato della visita per l’8 marzo , giornata internazionale della donna, al consultorio sito in Viale Regina Margherita dove si stava effettuando lo screening per la prevenzione del tumore al collo dell’utero . In tale occasione la commissione ha potuto rilevare la grande professionalità del personale sanitario e l’interesse da parte della collettività, il commissario ha evidenziato, che l’incidenza dello screening si sia abbassata presso la popolazione, per vari motivi, tra questi l’emergenza Covid che ha rallentato le visite ambulatoriali e anche gli screening stessi.

Tuttavia , ha ricordato il dott Ficarra che bisogna insistere nel far capire ai cittadini che la prevenzione è fondamentale .il Presidente a tal proposito ha ricordato che la commissione ha audito la dottoressa Milena Sanfilippo responsabile provinciale dello screening per attivare un protocollo d’intesa per azioni di promozione delle attività . Il commissario ha informato la commissione circa i progetti dell’Asp che riguardano il PNRR e le numerose strutture sanitarie che nel giro di poco tempo verranno insediate nel territorio provinciale. All’incontro erano presenti il presidente Falcone il vicepresidente Scalia i consiglieri Mazza Visconti SCHIRMENTI , Mule , Passero, Di Dio , Caruso. Il presidente e la commissione si sono congedati Dal direttore sanitario Fiorella e dal commissario Dottor Ficarra , ricordando che ci sarà sempre la disponibilità a interloquire e collaborare per il bene e per la salute del cittadino.