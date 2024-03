Caltanissetta. Domenica 17 marzo Legambiente organizza escursione in bicicletta E Bike dal Capoluogo a Pietraperzia

CALTANISSETTA. E’ stata organizzata da Legambiente per domenica 17 marzo un’escursione, in bicicletta a pedalata assistita (E-Bike), che prevede un percorso ad anello di circa 45 km, con tappe informative sul paesaggio attraversato:

– Ponte Besaro

– alcune emergenze storico-culturali di Pietraperzia (Chiesa Madre, Castello Barresi-Branciforti, etc.) nel giorno in cui si celebra la Festa di San Giuseppe, con i racconti di Angelo Salamone (Storico) e Salvatore Palascino (Presidente della Proloco);

– Masserie storiche ed ex Mulini ad acqua, con i racconti di Mario Cassetti (Esperto di Storia ed Architettura) ed Amedeo Falci (Naturalista);

– Riserva Naturale di Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale, con i racconti di Carmelo Bartolotta (Direttore della R.N.O.); Prevista una degustazione di prodotti tipici del territorio presso il Belvedere di Pietraperzia (Barkollo ma non mollo). Raduno: alle ore 9:00 presso la ciclofficina di Legambiente Caltanissetta, sita in via Niscemi n.237/a.

In tale occasione BICI SANICOLA offrirà collaborazione all’assistenza durante il percorso e presenterà i nuovi modelli fra cui la nuovissima E- Bike Mtb Kresco per ragazzi/e da 1.30 di altezza a salire. Per info e prenotazioni telefonare: al 3388162531 (Gaetano) o al 3393591755 (Ivo) Obbligo di registrazione e prenotazione al seguente link: https://forms.gle/vySPGp1seoqR78bN6