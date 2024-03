Caltanissetta. Al via la campagna di prevenzione dei tumori della Lilt dal 16 al 24 marzo. Ecco come prenotare una visita

CALTANISSETTA. Prende il via la Settimana nazionale della prevenzione oncologica Lilt. Lo ha reso noto il presidente della Lilt di Caltanissetta Aldo Amico. La campagna si svolgerà dal 16 al 24 marzo. E’ possibile prenotare la propria visita gratuita di prevenzione dei tumori della tiroide, laringe, mammella, cute, prostata, cardiologica e dell’obesità al link: https://www.liltcaltanissetta.it/prenotazione-campagne/ oppure chiamando il numero 393 8110020.

Con l’arrivo della primavera si svolge uno dei principali appuntamenti della LILT: la Campagna della “Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica” per diffondere la cultura della prevenzione e l’importanza di corretti e sani stili di vita, come non fumare, non bere alcolici, alimentarsi adeguatamente nella giusta stagionalità, fare attività fisica per combattere la sedentarietà e tutte le malattie ad essa correlate, riposare, effettuare controlli periodici per la diagnosi precoce, tutte norme fondamentali per la lotta al cancro.

Il simbolo della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica è, da sempre, l’olio extravergine di oliva 100% italiano, re della dieta mediterranea, eccellenza della tradizione enogastronomica italiana e un amico della nostra salute, in grado di proteggerci da diversi tipi di tumore. La Campagna promuove inoltre l’importanza delle sane abitudini alimentari, accompagnate dall’attività fisica e dai controlli di prevenzione periodici. LILT Caltanissetta, con le campagne di prevenzione, vuole dare un contributo determinante per diagnosticare il cancro sempre più precocemente.

Oggi, infatti, grazie alla prevenzione la percentuale di tumori guaribili ha superato il 65% e possiamo affermare che il cancro non fa più paura, trattandosi di una patologia da considerare sempre più cronica. Difatti, a fronte di un costante annuale aumento dell’incidenza dei casi di cancro (oltre 1.000 al giorno nel nostro Paese), si registra una seppur più lenta ma continua e progressiva diminuzione della mortalità.