Incredibile ma vero quanto accaduto a Torino. Qui Maria, 97 anni di forza e dolcezza, con lacrime silenziose ha chiama in caserma i Carabinieri per un po' di compagnia.

I Carabinieri della Stazione di Torino Lingotto, arrivati alla sua porta, sono stati accolti con una sorpresa: una fetta di torta fatta in casa.

Le lacrime della donna si sono trasformate in sorrisi mentre ha ringraziato i militari dell’Arma per aver portato un raggio di sole in un pomeriggio buio.