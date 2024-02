Non consegna pasto ad ex e lui colpisce porta di casa con cesoia. Continue violenza su donna, in casa anche tre bimbi

Nonostante fossero separati, la sua ex continuava a portargli il pranzo e la cena ed è bastata una ‘consegna’ saltata a far scattare l’ennesima furia violenta dell’uomo. E’ avvenuto a Cercola, in provincia di Napoli, dove l’uomo anche in preda ad una crisi di astinenza, ha iniziato a colpire con una cesoia la porta di casa della sua ex mentre all’interno c’erano tre bimbi di 14, 12 e 6 anni. I carabinieri sono intervenuti grazie a diverse segnalazioni al 112.

Quando sono arrivati hanno trovato l’uomo che colpiva la porta e in casa la donna e i figli terrorizzati. Secondo quanto ricostruito dai militari, episodi di questo tipo erano frequenti, le vessazioni erano quotidiane da anni. Questa volta a scatenare la rabbia del 39enne la mancata consegna di un pasto. Nonostante la separazione, la donna infatti continuava a preparargli pranzo e cena e, ogni giorno, provvedeva a portarglielo a casa. Il 39enne è ora in carcere, in attesa di giudizio.