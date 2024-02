Da un anno aggrediva a caso i passanti, arrestato un guineano di 27 anni

Avrebbe aggredito in strada tre persone, colpevoli solo di averlo incrociato per le strade del centro di Andria. In poco meno di tre di mesi, a partire dal marzo dello scorso anno, avrebbe picchiato due donne e un uomo. Ora, il presunto aggressore è stato identificato e arrestato. Si tratta di un cittadino proveniente dalla Guinea, di 27 anni che gli agenti delle Volanti della questura di Andria sono riusciti a individuare anche grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza delle zone in cui sono avvenute le aggressioni.

La prima risale al marzo 2023 quando una donna di appena 18 anni è stata colpita al volto da un pugno che l’ha fatta stramazzare al suolo. Qualche settimana più tardi è toccato a un’altra donna a cui il 27enne avrebbe rivolto offese e inferto alcuni calci che l’hanno raggiunta alle gambe e al borsone che portava con sé e che l’uomo le ha strappato di mano.

La vittima è riuscita a scappare e a rifugiarsi in una scuola ma la furia dell’uomo si è rivolta a un passante colpito alla testa dai pugni del presunto aggressore che ha poi usato anche il borsone appena scippato per tramortirlo. La violenza non si è fermata neppure all’arrivo dei poliziotti a cui l’uomo avrebbe intimato: “Tirate fuori le vostre pistole e sparatemi o vi uccido”.

Gli agenti ci hanno messo un po’ a immobilizzarlo. L’uomo è stato lasciato libero perché non è stata riconosciuta la flagranza di reato. Oggi, a quasi un anno dalle aggressioni la Procura di Trani ha richiesto e ottenuto l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 27enne. A trovarlo, in un casolare abbandonato, sono stati i poliziotti che lo hanno portato in carcere. Risponde di lesioni pluriaggravate e minacce a pubblico ufficiale.