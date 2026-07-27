Caltanissetta. All’Asp prende il via il servizio di Psicologia delle Cure Primarie: firmati i contratti con 10 psicologi

CALTANISSETTA. L’ASP di Caltanissetta conclude il percorso di attivazione del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie con la sottoscrizione dei contratti dei dieci psicologi che entreranno a far parte della rete dell’assistenza territoriale aziendale.

L’attivazione del nuovo servizio, prevista dalla Legge Regionale Sicilia n. 18 del 20 ottobre 2023, rappresenta un importante traguardo nel processo di rafforzamento dell’assistenza territoriale e della presa in carico integrata della persona, in linea con il modello organizzativo delineato dal DM 77/2022.Il risultato è frutto della stretta collaborazione tra la UOC Cure Primarie, diretta da Irene Balletti, e la UOC Psicologia, diretta da Antonella Campo, che hanno lavorato congiuntamente alla definizione del modello organizzativo, delle procedure di inserimento e del percorso di avvio del nuovo servizio.

I dieci Psicologi delle Cure Primarie saranno assegnati alle nove Case della Comunità attive nel territorio provinciale e opereranno in stretta integrazione con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e con tutti i professionisti della rete territoriale. Il servizio sarà coordinato dalla UOC Psicologia, che assicurerà il coordinamento tecnico-professionale, l’omogeneità degli interventi, il governo clinico e la piena integrazione con i servizi psicologici aziendali, favorendo una risposta uniforme e qualificata su tutto il territorio provinciale.

Prima dell’avvio delle attività assistenziali, previsto per il mese di settembre 2026, i professionisti parteciperanno a uno specifico percorso formativo e di inserimento, finalizzato a condividere il modello organizzativo aziendale, le modalità operative e gli strumenti di lavoro necessari per garantire un’assistenza omogenea, integrata e di elevata qualità.Il Servizio di Psicologia delle Cure Primarie sarà rivolto a persone, coppie e famiglie che vivono situazioni di fragilità, vulnerabilità o difficoltà nelle diverse fasi della vita. Gli psicologi offriranno attività di accoglienza, ascolto, valutazione, consulenza psicologica, sostegno e orientamento, favorendo il riconoscimento precoce delle condizioni di disagio emotivo e relazionale e l’accesso ai percorsi assistenziali più appropriati.

L’attività comprenderà anche il supporto alle persone affette da patologie croniche e ai loro caregiver, la promozione del benessere psicologico e di corretti stili di vita, il sostegno all’adesione ai programmi di prevenzione e screening e la collaborazione con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, i servizi territoriali, gli specialisti ambulatoriali e la rete della salute mentale, nell’ambito di una presa in carico multidisciplinare e continuativa.L’inserimento degli Psicologi delle Cure Primarie rafforza il modello multiprofessionale delle Case della Comunità e costituisce un ulteriore tassello del processo di riorganizzazione dell’assistenza territoriale. Il coordinamento affidato alla UOC Psicologia garantirà uniformità organizzativa, qualità professionale, integrazione tra i servizi e un orientamento appropriato dei cittadini verso i diversi percorsi assistenziali, contribuendo a rendere la risposta sanitaria sempre più efficace e vicina ai bisogni della popolazione.

«Con la firma dei contratti dei dieci Psicologi delle Cure Primarie – dichiara il Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, Salvatore Ficarra – portiamo a compimento un progetto strategico che rafforza la sanità territoriale e amplia l’offerta dei servizi ai cittadini. La salute psicologica è parte integrante della salute della persona e la presenza di questi professionisti nelle Case della Comunità consentirà di intercettare precocemente i bisogni, sostenere le persone e le famiglie nei momenti di maggiore fragilità e costruire percorsi assistenziali realmente integrati. È un investimento sulle persone, sulla prevenzione e sulla qualità dell’assistenza, pienamente coerente con gli obiettivi della riforma dell’assistenza territoriale.»

Con l’ingresso dei dieci professionisti, operativi dal mese di settembre al termine del percorso formativo previsto dall’Azienda, l’ASP di Caltanissetta rende pienamente operativo il nuovo modello di assistenza psicologica territoriale nelle Case della Comunità, confermando il proprio impegno nella realizzazione di una sanità sempre più vicina ai cittadini, capace di integrare la tutela della salute fisica, psicologica e sociale in un’unica presa in carico.