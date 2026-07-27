Caltanissetta. Apericena solidale per Obiettivo Casa: il 30 luglio la comunità nissena sostiene il residenziale ConSenso

CALTANISSETTA. Mancano ormai pochi giorni al “KalatIn”, un appuntamento che mette insieme ciò che davvero unisce: risate, leggerezza, buon cibo e comunità. L’iniziativa, ideata dalla ConSenso Cooperativa Sociale e dal ristoratore Michele Tornatore, nasce per promuovere una serata di solidarietà dedicata al completamento di Obiettivo Casa, il progetto del residenziale che rappresenta uno dei passi più importanti nel sostegno alle persone con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie. L’evento si terrà martedì 30 luglio, a partire dalle ore 19, nella cornice della Tenuta Sant’Angela Merici, in contrada Roccella snc a Caltanissetta.

Il residenziale, sostenuto anche da I Bambini delle Fate, è pensato come un luogo di vita quotidiana, cura e continuità, capace di offrire stabilità, routine e relazioni significative. Non è un “dopo di noi” inteso come soluzione estrema, ma un durante noi che restituisce sicurezza alle famiglie e permette ai ragazzi di crescere senza interruzioni nei percorsi educativi e di autonomia. Obiettivo Casa è il primo residenziale per l’autismo del centro Sicilia e rappresenta un investimento collettivo sul futuro, sulla dignità e sulla qualità della vita.

La serata, nata dalla collaborazione tra ConSenso e Michele Tornatore, che ha scelto di mettere la propria esperienza al servizio di un progetto che unisce buon cibo, comunità e impegno sociale, prevede un’apericena a buffet pensata come momento di convivialità e partecipazione aperto alla cittadinanza.

A rendere speciale l’appuntamento sarà il contributo artistico di Roberto “Rozbert” Gallà, DJ e intrattenitore molto conosciuto nel territorio nisseno per la sua simpatia, la sua energia e la sua professionalità. La sua presenza darà vita a un clima di festa, leggerezza e condivisione, in linea con lo spirito dell’iniziativa.

L’apericena solidale è un invito a sostenere un progetto che guarda al futuro delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie, rafforzando la rete di comunità che da anni accompagna la crescita della cooperativa. È un gesto pubblico che afferma che l’inclusione non è un tema per pochi, ma un impegno condiviso. Per info e prenotazioni chiamare il 328 2803076.

