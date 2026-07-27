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Caltanissetta. Disposta revoca dell’ordinanza con la quale era stato vietato l’uso potabile dell’acqua del Consorzio di Bonifica 4

Redazione 1

Caltanissetta. Disposta revoca dell’ordinanza con la quale era stato vietato l’uso potabile dell’acqua del Consorzio di Bonifica 4

Lun, 27/07/2026 - 15:57

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CALTANISSETTA. Il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro ha disposto la revoca dell’ordinanza n. 258 del 3 luglio 2026 con la quale aveva vietato “l’utilizzo per usi potabili delle acque distribuite dal gestore del servizio idrico locale consorzio di bonifica 4 di Caltanissetta spa”.

Tale revoca è stata emanata dopo aver preso visione rapporto di prova n. 451/26 dell’Asp Caltanissetta – laboratorio di Sanità Pubblica ed era riferita alle acque distribuite dal gestore del servizio idrico locale consorzio di bonifica 4 di Caltanissetta Spa.

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