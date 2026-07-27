SuperEnalotto, il jackpot continua a volare: abbattuto il muro dei 200 milioni di euro

ROMA – La corsa al “6” si fa sempre più calda. Con l’ultimo concorso, il jackpot del SuperEnalotto ha ufficialmente infranto la soglia dei 200 milioni di euro: per l’estrazione di martedì 28 luglio, come riporta Agipronews, il montepremi per chi indovinerà la sestina vincente raggiungerà i 200,5 milioni di euro, consolidandosi come il terzo più alto nella storia del gioco.

Il “6” continua a sfuggire nel 2026, che non ha ancora regalato colpi vincenti. Un’assenza che sta facendo lievitare il premio a ritmi altissimi, catturando l’attenzione di tutti gli italiani.

La cifra attuale guarda ormai da vicinissimo la seconda posizione assoluta nella classifica di sempre: i 209,1 milioni di euro centrati a Lodi il 13 agosto 2019 con una schedina da soli 2 euro, che all’epoca rappresentò la vincita più alta di sempre.

Ora il tesoretto in palio dista poche estrazioni da quel traguardo storico. Con sole tre possibilità di “6” rimaste prima della fine del mese, in un luglio che ha regalato soltanto sei sestine in 28 anni, la caccia al jackpot si avvia a sconfinare ad agosto: una coincidenza temporale che evoca ricordi felici. Che sia di nuovo la metà dell’estate il momento destinato a rompere l’incantesimo del 2026?