Scuderi (Fyeg): “l’Europa non è un nemico ma una terra di opportunità egalitarie”

“Il sovranismo è solo una cortina di fumo. È giunto il momento di riconoscere l’Europa non come un nemico, ma come una terra di opportunità egalitarie. Dobbiamo trasformare l’Unione in una comunità democratica e di cittadinanza, dove ogni individuo, a prescindere dalla sua origine, abbia gli stessi diritti e doveri.

Nelle aree di provincia, il concetto stesso di Europa sembra sfuggire alla percezione comune, la gente non capisce il suo valore o cosa possa fare l’Europa per loro. Solo avvicinando l’UE ai cittadini e promuovendo l’allargamento potremo rivitalizzare il senso di comunità che il sovranismo sta erodendo. L’Europa non deve essere percepita come un’entità lontana, ma deve essere tangibile a Frascati come a Caltanissetta, a Lecco come in ogni altro luogo.

La nostra missione è parlare di inclusività e creare un’Europa accessibile in ogni città, periferia e provincia. Dobbiamo mettere al centro del dibattito politico i giovani e le classi sociali meno abbienti, rilanciando il loro interesse verso la partecipazione attiva. Oggi abbiamo una grande opportunità di costruire un’Europa più unita, democratica e inclusiva per tutti”.

Lo ha detto Benedetta Scuderi, co-portavoce Fyeg, nel corso dell’iniziativa “Un clima migliore in Europa” organizzata da Alleanza Verdi e Sinistra in vista delle prossime elezioni europee.