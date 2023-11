Maltempo in Toscana: 5.500 volontari rispondono all’appello

Sono arrivati a quota 5.500 i volontari che si sono iscritti alla piattaforma del Partito Democratico toscano per mettersi a disposizione delle persone colpite dall’alluvione di due giorni fa. Lo rende noto lo stesso partito spiegando che “molti sono già operativi dalla giornata di ieri. Nel frattempo, oggi, è stata attivata una raccolta fondi. Con i primi 3mila euro donati sono già state acquistate e consegnate le attrezzature utili alla pulizia dal fango e ai primi ripristini”.

Tra i volontari ‘reclutati’ con l’appello dei Dem, spiega il pd di Prato, “sono oltre 350” quelli che “in pochissime ore si sono mobilitati per supportare il sistema di Protezione civile della provincia di Prato. L’appello, lanciato questa mattina dal Partito democratico, è stato raccolto da decine di persone, soprattutto ragazze e ragazzi. Le squadre di volontari sono attive in tutta la provincia e operano sotto il coordinamento della Protezione civile.

La sede della Federazione PD di via Carraia a Prato rimarrà sempre aperta come punto di ritrovo per i volontari e per la raccolta del materiale, in particolare pale, vanghe, stivali, guanti da lavoro. Il materiale raccolto viene costantemente distribuito ai volontari in base alle necessità di ogni territorio e alle richieste delle autorità. A Vaiano, Vernio e Cantagallo i circoli del Pd stanno lavorando insieme per coordinare i volontari impegnati nelle aree dei tre comuni, in particolare Vaiano. Nell’area di Montemurlo stiamo dando indicazione ai volontari di presentarsi direttamente alla Protezione civile.

Nell’area di Seano non operano squadre perché la gravità della situazione non lo consente”.