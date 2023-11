Estate di San Martino: in Sicilia le temperature saranno più alte delle medie stagionali

Dopo il veloce passaggio del ciclone Domingos, il flusso perturbato atlantico si indebolirà un po’ favorendo una timida rimonta dell’alta pressione, ma nonostante ciò riuscirà a inviare sull’Italia almeno altre 2 perturbazioni, sempre alimentate da aria più fredda in quota e sospinte da venti oceanici, ma generalmente di modesta intensità. In questo contesto l’estate di san Martino che solitamente arriva in questo periodo e/o in prossimità della festa del Santo (11 novembre) non ci sarà o quanto meno sarà una cosa per pochi. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che il primo fronte instabile interesserà principalmente le regioni centrali e meridionali con precipitazioni a tratti moderate dalle prime ore di martedì 7 e la giornata di mercoledì 8. Per ora il Nord sarà escluso dalle piogge e godrà di un tempo più soleggiato anche se si potranno formare delle nebbie mattutine sulle vallate alpine e sulle zone pianeggianti. La seconda perturbazione raggiungerà l’Italia nel pomeriggio di giovedì 9 e questa volta interesserà dapprima il Nord e successivamente (Venerdì e Sabato) il Centro e quindi il Sud. Con questo secondo fronte instabile le precipitazioni risulteranno più intense tant’è che al Nord oltre alle piogge forti attese sulla Liguria di levante, tornerà a nevicare diffusamente sull’arco alpino sopra i 1200 metri circa. Al Centro invece le piogge risulteranno abbondanti o molto abbondanti dapprima sulla Toscana settentrionale e successivamente su Lazio, Umbria e Marche. Al Sud la fase di intenso maltempo interesserà principalmente le coste tirreniche. Le temperature su gran parte d’Italia misureranno valori un po’ sotto la media del periodo, solo sui versanti adriatici e in Sicilia risulteranno più calde del normale. E’ proprio su queste regioni che si potrà vivere la tradizionale Estate di San Martino con temperature decisamente più miti di giorno. Valori massimi tra 10 e 17°C sono attesi al Nord, tra 17 e 22°C al Centro e fino a 24-26°C al Sud. Di notte invece farà piuttosto freddo al Nord con pochi gradi sopra lo zero in pianura, oltre i 13-15°C invece su gran parte del Centro-Sud.