Caltanissetta, SI.V.A.N.N: un corso gratuito per il primo soccorso alla fauna selvatica. Iscrizioni entro il 20 Novembre

Nell’ambito del Progetto SI.V.A.N.N. (Sistema di Vigilanza delle Aree Naturali Nissene) sostenuto da Fondazione CON IL SUD, si organizza un “CORSO DI FORMAZIONE PER IL PRIMO SOCCORSO ALLA FAUNA SELVATICA e la gestione degli animali in difficoltà”. Il corso è soprattutto rivolto ai giovani, a volontari ed attivisti ambientalisti ed animalisti, ai cittadini amanti della Natura interessati a conoscere la normativa e le modalità di “primo soccorso” in caso di rinvenimento di un piccolo animale selvatico in difficoltà, per proteggerlo da situazioni di pericolo senza causare incidenti o morte dell’animale e/o rischi per l’incolumità dei soccorritori.

Si tratta di una intera giornata di formazione con lo scopo di fornire una preparazione di base ai partecipanti, in cui verranno affrontati gli aspetti legali della detenzione di fauna selvatica e le corrette modalità di recupero della stessa. Non è un corso per veterinari o altri addetti ai lavori, ma un’occasione rivolta a tutti coloro che vogliono acquisire le nozioni basilari per avere maggiore consapevolezza nel trattamento e gestione in sicurezza degli animali selvatici eventualmente rinvenuti feriti o in difficoltà, al fine di conoscere le corrette pratiche di detenzione, trattamento e trasporto di tali animali in attesa del loro conferimento presso un Centro recupero autorizzato: grazie a tali conoscenze, sarà possibile aumentare le probabilità di sopravvivenza e di recupero degli animali soccorsi.

Argomenti trattati I focus principali del Corso sono: – cenni di legislazione in materia di fauna selvatica e competenze istituzionali; – cenni di biologia ed identificazione delle specie più comuni; – approccio al selvatico (cattura, contenimento e manipolazione, alimentazione, trasporto); – cenni sul benessere animale e di etologia dei selvatici; – sicurezza del volontario e rischi sanitari; – cenni di soccorso e tecniche di salvataggio in emergenza; – primo soccorso di Rondoni, Rondini e Balestrucci.

Il Corso sarà tenuto da due esperti qualificati, il dottor Andrea Cortese e la dottoressa Giuliana Pulvirenti.

Andrea Cortese, medico veterinario libero professionista, specialista in tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, esperto in medicina degli animali non convenzionali; da anni collabora con le Associazioni ambientaliste e le Forze di polizia nel soccorso di fauna selvatica in difficoltà nel Nisseno;

Giuliana Pulvirenti, naturalista esperta nel soccorso di Rondoni, responsabile del progetto di divulgazione ambientale e monitoraggio in Citizen Science denominato “APUS &Co TRACKER”, sviluppato nell’ambito del corso di Laurea magistrale in Scienze della Natura presso l’Università di Palermo (Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, Laboratorio di Zoologia applicata).

Il Corso si svolgerà domenica 26 novembre 2023 con i seguenti orari: – inizio alle ore 9:00 previa registrazione di tutti i corsisti; la sessione mattutina terminerà alle ore 13.00; – la sessione pomeridiana inizierà alle ore 15.00 e terminerà alle ore 18.00. Per la pausa pranzo, il corsista dovrà provvedere a sua cura e spese (si informa che è possibile pranza anche direttamente presso la struttura alberghiera).

Il corso si terrà presso la sala conferenze dell’Hotel VENTURA sito in Caltanissetta lungo la Strada Statale 640 (“Strada degli Scrittori” Agrigento-Caltanissetta) – Tel. 0934.553780

Il corso è gratuito ma a numero chiuso, quindi occorre necessariamente l’iscrizione entro il 20 novembre; appena sarà raggiunto il limite, saranno bloccate le nuove iscrizioni.

Per iscriversi basterà cliccare nell’apposito modulo di iscrizione Google Forms, compilarlo e confermare l’iscrizione. https://forms.gle/rD6zcW8bvXjs9wj8A Si riceverà una mail con la conferma d’iscrizione e tutte le informazioni necessarie.

Per esigenze particolari o altri chiarimenti, scrivi a: formazione.ecozofila@gmail.com.

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato? Si, a tutti i partecipanti risultanti dal registro delle presenze verrà rilasciato apposito attestato di frequenza.