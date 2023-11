Caltanissetta, Onde donneinmovimento alle giovani rugbiste: “educate con lo sport”

Non solo palla ovale domenica 5 novembre al “M. Tomaselli” di Caltanissetta epicentro del rugby isolano con lo stage dell’under 17, il Festival under 14 e la gare del campionato femminile Under 16 e 18, ed alle 12.30, l’incontro di serie C tra Nissa Rugby e San Gregorio Catania.

Infatti prima delle gare femminili, under 14,16 e 18, è in programma un contributo dell’associazione Onde donneinmovimento, nata nel capoluogo nisseno nel 2005; gli interventi per sottolineare il valore educativo dello sport, saranno di Ester Vitale portavoce dell’Associazione, di Milena Avenia di Onde donneinmovimento e di Anna Giannone per il Centro Antiviolenza “Galatea” di Caltanissetta.

Onde donneinmovimento spiega l’adesione all’invito della Nissa Rugby: “Abbiamo scelto lo sport perché è un potente strumento per educare al confronto e alla collaborazione. Attraverso il coinvolgimento in attività sportive, i ragazzi e le ragazze imparano a competere in modo leale, rispettando le regole, le avversarie e gli avversari. Inoltre, lo sport promuove l’importanza del lavoro di squadra e della comunicazione, incoraggiando i ragazzi e le ragazze a confrontarsi in modo costruttivo per raggiungere obiettivi comuni. L’educazione attraverso lo sport insegna anche il rispetto per la diversità e la gestione delle emozioni, perché l’atleta deve imparare a vincere e a perdere in modo equilibrato.

In particolare, ci hanno convinte i valori del Rugby: dal rispetto delle regole al fair play. La lealtà nei confronti dell’avversario. L’impegno a vincere ma anche l’attitudine di saper perdere accettando la sconfitta. Il gioco del rugby è un concentrato di valori positivi, mai superati e dunque costituisce un’eccellente materia educativa”.