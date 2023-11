Caltanissetta, il 4 dicembre alla Provvidenza saranno consegnati 9 alloggi sociali

È in programma lunedì 4 dicembre 2023, il workshop di conclusione dei lavori per la realizzazione di 9 alloggi sociali nel quartiere Provvidenza. Dopo il completamento della strada “Pio La Torre” nel Quartiere “Pegni Stazzone” giunge alle sue fasi finali il progetto “Via Mazzini Social Home”, attuato dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Caltanissetta con il finanziamento dell’Unione Europea e del PO Fesr Sicilia 2014/2020 – Azione 9.4.1.

La consegna dei lavori avverrà il giorno 4 dicembre 2023 alle ore 09.30 in via Mazzini a Caltanissetta, alla presenza dei rappresentanti dell’IACP di Caltanissetta, dell’Amministrazione comunale di Caltanissetta, dei referenti di quartiere e delle autorità locali.

Il progetto realizzato dall’IACP e dal Comune di Caltanissetta, con il co-finanziamento dell’Unione Europea – Fondo per lo Sviluppo Regionale, ha previsto l’intervento di potenziamento del patrimonio pubblico abitativo nei quartieri Provvidenza e Pegni Stazzone mediante la realizzazione di nove alloggi sociali e il completamento di un’arteria stradale per il collegamento dei due lotti di Edilizia Residenziale Pubblica con il nucleo urbano della città. L’intervento dell’IACP si inserisce in un più ampio processo di riqualificazione – avviato già da qualche anno nel Quartiere Provvidenza dall’Amministrazione Comunale che ha visto l’avvio del “Progetto Pilota Provvidenza” inerente i lavori di realizzazione di edilizia residenziale agevolata ed urbanizzazioni complementari in due isolati del Quartiere.