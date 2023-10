Un anno di governo Meloni: Calderoli, bilancio e’ positivo

“Buon primo compleanno al governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni, un governo che sta lavorando con i fatti, e non con le parole, per affrontare i tanti problemi del Paese. Ci lasciamo alle spalle i primi dodici mesi di lavoro con un bilancio positivo, attestato dal voto dei cittadini italiani che negli scorsi mesi hanno confermato la loro fiducia al centrodestra nelle vittorie alle elezioni regionali in Lombardia, in Lazio, il Molise, il Friuli Venezia Giulia, premiando con questo loro voto anche il lavoro svolto dal governo e ai suoi ministri”. Lo afferma il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. “Personalmente – aggiunge in una nota – traccio anch’io un bilancio positivo del mio ministero, perche’ in questo anno abbiamo messo in moto il disegno di legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni: una riforma, nel rispetto della Costituzione, in attuazione dei principi previsti fin dal 2001 nel Titolo V, finalizzata a valorizzare i territori, le competenze e le eccellenze specifiche di ciascuna realta’, liberando energie amministrative finora compresse, senza rischi per i meccanismi perequativi ma, anzi, con l’obiettivo di ridurre i divari e garantire il rispetto dei diritti civili e sociali a tutti i cittadini. L’autonomia – sottolinea Calderoli – assicurera’ maggiore efficienza, trasparenza nell’utilizzo delle risorse, responsabilizzazione degli amministratori che devono gestirle e soprattutto maggior potere decisionale al cittadino, che potra’ giudicare gli amministratori attraverso il voto. Ma non mi sono occupato solo dell’autonomia. In questi dodici mesi siamo riusciti a far erogare 225 milioni per le aree montane, per i comuni confinanti con Regioni a statuto speciale e in favore delle minoranze linguistiche. E proprio domani arrivera’ in Consiglio dei Ministri il disegno di legge che istituisce misure in favore delle zone montane, per limitare gli squilibri economico-sociali che tradizionalmente penalizzano i territori montani, per favorire il ripopolamento di queste aree, garantendo ai cittadini che vi risiedono sia l’effettivo esercizio dei diritti che l’agevole accesso ai servizi pubblici essenziali. Questi sono fatti, concreti, non parole. E siamo solo al primo di cinque anni di lavoro. Avanti con il buon governo del centrodestra”, conclude il ministro leghista.