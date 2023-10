Caltanissetta, 60 anni di matrimonio per Angelo e Angela Falzone: un anniversario che brilla come il diamante

Un importante anniversario è stato celebrato da Angelo e Angela Falzone, una coppia salda e simbiotica non soltanto nel nome ma anche nella vita.

I due sposi oggi, 12 ottobre 2023, celebrano il 60° anniversario del loro matrimonio avvenuto nel capoluogo nisseno nel 1963.

In pieno boom economico mondiale e rivoluzione degli usi e dei costumi della società i due innamorati hanno deciso di convolare a nozze celebrando l’amore nel modo più tradizionale e religioso: il matrimonio benedetto in chiesa.

Per festeggiare l’anniversario e compiere il rinnovo delle promesse nuziali Angelo e Angela hanno scelto di vivere questo momento con la benedizione di Padre Giuseppe Alessi.

Gli sposi hanno organizzato la celebrazione per domani, venerdì 13 ottobre, al fine di consentire a tutti i loro familiari di poter essere presenti.

In questi anni la coppia ha cercato di portare avanti la quotidianità, non senza sacrifici, sia in famiglia sia nel lavoro in macelleria, anche questo condiviso insieme.

Questo, però, non ha impedito loro di vivere una vita privata piena di gioie e soddisfazioni “allargandosi” nell’amore e nel numero dei suoi membri.

Angelo e Angela hanno generato 3 figli, Arcangelo, Fabrizio e Filippo che, a loro volta, li hanno resi nonni per ben 4 volte.

Questo anniversario, dunque, non vuole essere soltanto la celebrazione di un “contratto” nuziale ma un resoconto di quanto fino a ora investito in emozioni e sentimenti. E considerato l’amore donato, i valori morali, umani e cristiani trasmessi e il rispetto ricevuto, il bilancio è assolutamente positivo.

Alla coppia di “diamante” sono rivolti i migliori auguri da parte della Redazione e da tutti coloro i quali li hanno incrociati nel loro cammino di vita.