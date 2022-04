Serradifalco. Stipulato subappalto per la demolizione della Scuola Elementare “Verga”

SERRADIFALCO. Il Consorzio Stabile Costruendo Srl, che s’è aggiudicato i lavori per la demolizione e ricostruzione della scuola elementare Giovanni Verga di via Papa Giovanni XXIII, ha presentato istanza per il subappalto richiedendo di poter concedere in subappalto i lavori riguardanti la demolizione del vecchio corpo di fabbrica della scuola elementare ad una ditta specializzata.

L’importo che il Consorzio ha previsto per la realizzazione di questo importante intervento ammonta a 40 mila euro oltre Iva, compresi oneri per la sicurezza. La ditta designata dal Consorzio Stabile Costruendo è la Innovatek Srl di Cagliari. E siccome la versione vigente del bando consente l’affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non superiore al 50 per cento dell’importo del contratto.

Nel frattempo, il Consorzio Stabile Costruendo Srl e la ditta Innovatek Srl hanno stipulato un contratto di subappalto con la ditta Desmotec Srl di Agrigento che sarà l’impresa subappaltatrice. La ditta agrigentina ha presentato apposita documentazione attraverso la quale ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa.

Inoltre, la verifica da parte dell’ufficio tecnico comunale circa il possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria del subappalto ha dato esito positivo. Pertanto, alla luce di queste novità, è stato autorizzato dall’ufficio tecnico del Comune il subappalto per le operazioni di demolizione della scuola elementare “Giovanni Verga” all’impresa subappaltatrice “Desmotec Srl” di Agrigento.