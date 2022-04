Serradifalco. Aggiudicati i lavori di recupero e risanamento conservativo di “Casa della Fanciulla” San Giuseppe

SERRADIFALCO. L’impresa Nuova Costruzione di Agrigento s’è aggiudicata la procedura negoziata per i lavori di recupero e risanamento conservativo dell’Istituto “Casa Della Fanciulla – San Giuseppe”.

È stato il responsabile del procedimento, l’arch. Matteo Lamberti, ad approvare l’aggiudicazione della gara pubblica per l’affidamento di questi lavori il cui importo a base d’asta è stato di 402.579,66 euro oltre Iva, con 18.589,23 euro di oneri sulla sicurezza. Sono state 263 le ditte che hanno presentato la loro adesione alla procedura negoziata.

Di queste ne sono state sorteggiate dieci, ma solo sette hanno presentato la loro offerta economica. La soglia di anomalia è stata fissata, sulla base delle offerte pervenute, a 27.91650%. L’offerta ritenuta più vicina alla soglia di anomalia è stata, appunto, quella della Nuova Costruzioni di Agrigento che s’è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 27,1056%, per un totale di 298.496,75 euro oltre Iva.

La gara è stata effettuata sulla piattaforma del Mercato della pubblica amministrazione (Mepa). In precedenza, è stata la Congregazione Suore Francescane del Signore della Città, a seguito della pubblicazione del bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento, a partecipare al bando tramite la presentazione di un progetto per i lavori di recupero e risanamento conservativo dell’istituto “Casa Della Fanciulla – San Giuseppe” di Largo San Giuseppe.

Incaricati per la redazione del progetto esecutivo sono stati gli ing. Giovanni Costanza e Salvatore Venti che hanno redatto nel 2015 il progetto per una spesa complessiva di 574.667,06 euro poi aggiornato.