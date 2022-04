San Cataldo. Riconsegnata la scuola d’infanzia di Corso Unità d’Italia. La soddisfazione dell’amministrazione comunale

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato ha annunciato che è stata riconsegnata la scuola dell’infanzia di Corso Unità d’Italia dopo gli avvenuti lavori di manutenzione. “Siamo orgogliosi di comunicare – ha detto – che, dopo appena due mesi, abbiamo già riconsegnato la scuola dell’infanzia di Corso Unità d’Italia, a seguito degli importanti lavori che hanno interessato il plesso”.

Tra gli interventi eseguiti: l’installazione del nuovo impianto di riscaldamento; la nuova pavimentazione; la pittura delle finestre e di tutta la scuola. Inoltre, sono state rinforzate alcune zone più precarie per mettere in sicurezza l’Istituto.

“Con l’occasione – ha aggiunto Comparato – in qualità di Sindaco, insieme all’Assessore alla Scuola e all’edilizia scolastica Marianna Guttilla, all’Assessore ai Lavori pubblici Salvatore Emma e a tutta l’Amministrazione, vogliamo ringraziare la ditta esecutrice per l’eccellente lavoro portato avanti in tempi record e con grande attenzione e meticolosità. Ringraziamo anche la Dirigente scolastica, tutti gli insegnanti, ma anche i genitori e famiglie sancataldesi che hanno pazientato in questi mesi”.

Nel contempo, il primo cittadino ha ringraziato anche l’Oratorio Salesiano che ha dato la possibilità di far proseguire le lezioni ai bambini e, quindi, garantire il diritto allo studio in questo periodo. Un ringraziamento anche agli uffici comunali per essere riusciti in così poco tempo a fare un lavoro straordinario per riprendere un intero istituto scolastico grazie alla sinergia e alla collaborazione tra uffici comunali, dipendenti, ditta lavoratrice e l’amministrazione comunale. L’assessore Guttilla ha ribadito: “Sono davvero orgogliosa di questo straordinario lavoro. Al nostro insediamento, purtroppo, abbiamo trovato questa scuola in condizioni fatiscenti. Luoghi che devono ospitare bambini, ridotti in queste condizioni. Davvero imbarazzante. Quindi, il lavoro è stato innanzitutto un lavoro di coscienza di umanità e di professionalità perché i nostri bambini hanno diritto di stare in un ambiente salubre per il migliore sviluppo delle proprie potenzialità e capacità”.