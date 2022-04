San Cataldo. L’amministrazione comunale incontra cittadini, artigiani e commercianti per affrontare il problema del caro Tari

SAN CATALDO. Il caro Tari affligge cittadini, artigiani e commercianti del territorio sancataldese, diventando una spesa sempre più difficile da sostenere, specialmente nel periodo storico che si sta vivendo.

Nel merito, ieri l’amministrazione comunale, con l’Assessore Marianna Guttilla, c’è stato un incontro da parte dell’amministrazione comunale con i rappresentanti della Cna Caltanissetta, il Presidente Giovanni Manduca, il Segretario Pasquale Gallina e il referente per l’ufficio Caf e Patronato Cna di San Cataldo, il sig. Carmelo Mosca.

“La nostra Amministrazione – ha ribadito il sindaco Comparato – è vicina a tutti i cittadini in difficoltà, perciò di comune accordo, si è giunti ad un maggiore impegno per agevolare una ripresa economica nel nostro territorio. Ulteriori incontri con l’Associazione si terranno prossimamente per progettare e presentare nuove iniziative volte tutelare e garantire gli interessi e i bisogni della comunità locale.