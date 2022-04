San Cataldo. Gran successo in occasione della prima giornata della “Festa del Libro”

SAN CATALO. Un gran successo, quello che ha fatto registrare il primo giorno della ” Festa del libro e del Diritto d’autore.” Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Gioacchino Comparato e del Vicesindaco Marianna Guttilla, si sono registrati gli interventi dello scrittore Roberto Tirrito della scrittrice Mariella Buono e del presidente dell’associazione Conadi Maria Concetta Naro.

Poi c’è stato l’ingresso alla Villa Comunale di San. Cataldo, con l’inizio dei laboratori creativi ” Libri in festa , fiabe per la Pace.” “È stato molto emozionante vedere così tanti bambini disegnare personaggi del libro di “Fiabe per Sumy “, ha sottolineato la scrittrice sancataldese Mariella Buono.

“Vedere la gioia negli occhi di ogni singolo bambino è stata la felicità più grande; erano loro la favola, tra colori, sole e natura. Grazie a tutte le insegnanti che con amore li hanno seguiti nella loro creatività. Una giornata ricca di libri che ha coinvolto la comunità di grandi e piccoli con la presenza della Biblioteca Comunale responsabile Carmela Temporale e l’esposizione di libri di fiabe della libreria Bartolozzi.

Un pensiero anche ai bambini Ucraini e a tutti i bambini del mondo che devono affrontare le insensate guerre , che anche loro possono ritrovare la Pace e vivere serenamente la propria infanzia. Il tutto nel contesto di un evento, quello organizzato dall’amministrazione comunale, che ha promosso l’importanza della Pace, del libro, perché, come è stato più volte ribadito, nelle righe dei libri c’è scritto la storia dell’umanità. (foto di David Alù)