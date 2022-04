San Cataldo. Domenica 1° Maggio a Roccella c’è la tradizionale Festa di San Giuseppe lavoratore

SAN CATALDO. Domenica 1° maggio in C.da Roccella, presso la Parrocchia Maria Ss. delle Grazie, si festeggerà San Giuseppe, lavoratore.

Il programma promosso dall’Arciprete di Serradifalco, don Biagio Biancheri, nonché Parroco anche a Roccella, prevede alle ore 18.00 la Celebrazione Eucaristica e alle ore 18.45 la processione di San Giuseppe che attraverserà il tratto della Strada Statale 122, percorrerà la strada che porta fin alla rotatoria della provinciale 40 per ritornare (dalla stessa strada), nella Parrocchia Santa Maria delle Grazie.

Una speciale benedizione sarà impartita sui campi e le attività agricole, quindi per tutti i lavoratori. Si pregherà anche per chi è privo del lavoro, perché a nessuno manchi il pane quotidiano, proprio perché, come ricorda Papa Francesco “il lavoro è una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione personale” (Laudato si’, 128).

Con l’insediamento di don Biagio Biancheri, la comunità parrocchiale di Roccella ha potuto apprezzare le tante iniziative religiose da lui promosse che vedono la partecipazione di numerosi fedeli che ogni domenica giungono a Roccella per la Messa domenicale e i vari appuntamenti che vengono programmati mensilmente.