San Cataldo. “Amico Medico” premierà i bambini della Kinders’School che hanno riprodotto il Sanpaolone Pietro, la Madonna, la Maddalena e il Risorto

SAN CATALDO. I bambini della Kinders’ School di San Cataldo con le maestre ed i maestri, hanno riprodotto il Sanpaolone Pietro, la Madonna, la Maddalena e il Risorto dando vita, nel cortile della scuola, all’incontro della Domenica di Pasqua che ha divertito i grandi ed entusiasmato i piccoli.

Per tale motivo il direttivo dell’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico ha deciso di omaggiare la scuola con una piccola riproduzione in ceramica di Caltagirone di un incappucciato del Venerdì Santo e di una copia del DVD “Il Raccontatore”, il docufilm di Giancarlo Mogavero.

La motivazione è che “questa esperienza è la prova che la passione per le nostre più autentiche tradizioni si trasmette non soltanto in famiglia ma, anche, attraverso gli educatori, che hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella crescita dei bambini, ed è importante che ciò continui affinché non si disperda l’enorme patrimonio culturale, storico e religioso che ci hanno lasciato i nostri padri”. A breve è prevista la consegna dell’omaggio.