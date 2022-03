Sommatino. Finanziato il progetto per la riqualificazione del campo sportivo comunale “Peppe Tricoli” per 700 mila euro

SOMMATINO. Un altro finanziamento ottenuto per l’amministrazione comunale del sindaco Elisa Carbone. Si tratta di 700.000 euro per la riqualificazione dello stadio comunale “Peppe Tricoli”.

Il progetto finanziato – come spiegato dal sindaco – prevede, tra i vari interventi, la realizzazione del campo da gioco in erba sintetica. Da cinque anni giochiamo una partita fondamentale: costruire il futuro del nostro paese e creare le condizioni per uno sviluppo del territorio.

“Non abbiamo mai abbandonato il campo da gioco ed abbiamo sempre indossato la stessa maglia. Determinazione, competenza e coerenza ci hanno permesso di raggiungere questo ed altri importanti risultati.Questo goal è per il paese che sarà, quella comunità che con cura cerchiamo di riunire, quel paese che finalmente vede la possibilità concreta di rinascere. Ed è un goal che ci da ancora più energia. Continueremo a giocare questa partita, insieme alle cittadine ed ai cittadini di buona volontà”, ha concluso Elisa Carbone.