San Cataldo. L’Associazione Giuseppe Amico Medico per il suo quarantennale organizza concerto evento “La Gloria di Colui che tutto move”

SAN CATALDO. L’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico, in occasione delle celebrazioni per il quarantennale ha organizzato un grande appuntamento che vedrà la partecipazione di tutte le corali cittadine, con circa cento elementi, e di un’orchestra sinfonica composta da oltre quaranta musicisti. Trattasi di un Concerto-Evento con tema la Pasqua dal titolo “La Gloria di Colui che tutto move” diretto da monsignor Marco Frisina, presbitero, biblista, musicista, compositore e direttore del Coro della Diocesi di Roma.

L’evento, una prima assoluta per la Sicilia, avrà luogo presso la Chiesa Madre di San Cataldo, sabato 2 aprile 2022 alle ore 18:30. Sarà lo stesso direttore, autore di molte colonne sonore di importanti produzioni televisive e di celebri brani entrati nella storia del panorama ecclesiale, ad introdurre le esecuzioni mediante una riflessione sulla musica sacra e sul servizio che il canto occupa nelle assemblee liturgiche, in particolare durante le celebrazioni della Passione e della Pasqua di Nostro Signore, momenti molto sentiti, com’è noto, dall’intera comunità sancataldese.

Attraverso le composizioni del maestro, divenute, ormai, patrimonio liturgico delle nostre comunità̀ parrocchiali, l’Amico Medico, da sempre impegnata nel diffondere cultura e valori, vuole lanciare un messaggio di speranza alla città e al Paese intero, affinché si lasci alle spalle il difficile periodo causato dalla pandemia e guardi con maggior fiducia al domani. Allo stesso modo vuole essere un grido ed un appello affinché il mondo ritrovi al più presto la pace, in particolare nei territori martoriati da guerre e conflitti. Messaggio che, attraverso suggestive immagini, arriverà dentro le case di tutti gli italiani, grazie all’emittente nazionale Tv2000, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, che registrerà l’evento con una imponente struttura tecnica dove saranno utilizzate ben sette telecamere HD, un braccio aereo di 12 metri, carrelli motorizzati e lo trasmetterà in TV la Domenica di Pasqua con la regia televisiva di Giancarlo Mogavero.

Per l’occasione sono state invitate numerose autorità e, naturalmente, tutti i vescovi di Sicilia. Poiché per motivi di prudenza l’ingresso in chiesa sarà limitato, sarà allestito un maxi schermo in piazza Madrice e collocati quattrocento posti a sedere per consentire a quante più persone di partecipare.

L’evento è stato possibile grazie alla Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo, che interviene come main sponsor della manifestazione. Non è la prima volta che l’importante gruppo bancario sostiene e finanzia i progetti di diffusione culturale della più longeva e importante associazione cittadina e, anche questa volta, la sensibilità dimostrata dal presidente, il dott. Salvatore Saporito, e dell’intero Consiglio di Amministrazione, consentirà di vivere uno di quei momenti destinati a restare nella storia della città.

Un ringraziamento particolare occorre rivolgerlo alla Chiesa Madre e all’arciprete don Angelo Spilla che ha, sin da subito, appoggiato l’iniziativa mettendo a disposizione il massimo tempio cittadino anche per le prove del coro, che sono iniziate diversi mesi fa, sotto la direzione generale di Daniele Riggi e dei direttori delle varie sezioni: Monica Battaglia per i soprani, Marzia Alessi per i contralti, Augusto Fiore e Giuseppe Manzella per i tenori e Gabriele Ferrara per i bassi. La parte orchestrale è stata seguita dal maestro Angelo Pio Leonardi. Auspicio della Associazione Amico Medico è quello di poter replicare il concerto la prossima estate per permettere a tutta la Città di godere dal vivo questo grande evento.

Venerdì 4 marzo 2022, presso l’Auditorium Gaetano Saporito di San Cataldo, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Tra i numerosi presenti anche il sindaco l’avv. Gioacchino Comparato.

Il dott. Claudio Arcarese, presidente dell’Associazione Amico Medico, ha illustrato i particolari dell’evento, presentato ufficialmente il logo della manifestazione, che rappresenta l’universo, e due elementi, la terra e l’acqua, e ringraziato la banca di Credito Cooperativo G. Toniolo nella persona del suo presidente il dott. Salvatore Saporito e l’arciprete don Angelo Spilla, nonché tutti i direttori di coro e il maestro Angelo Pio Leonardi.

Sono intervenuti in video collegamento monsignor Marco Frisina che si è soffermato sull’importanza del messaggio lanciato dal titolo del concerto e del particolare momento storico che stiamo attraversando e il dott. Vincenzo Morgante, direttore di Tv2000, che dopo aver ricordato alcuni tra i più illustri figli della città di San Cataldo, tra cui monsignor Cataldo Naro e il dott. Gaetano Saporito, ha annunziato in diretta che la serata sarà condotta da Gabriella Facondo giornalista e volto familiare al pubblico televisivo, presenza fissa di Tv2000 e trasmessa in TV la domenica di Pasqua.