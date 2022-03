San Cataldo. Il sindaco Comparato: “Finalmente il nostro territorio potrà beneficiare del Sismabonus”

SAN CATALDO. A proposito della recente approvazione da parte del Governo regionale della classificazione sismica dei Comuni della provincia di Caltanissetta, tra cui San Cataldo, da rischio sismico 4 a rischio sismico 3, il sindaco ha inteso ringraziare deputato Sancataldese alla Camera Dedalo Pignatone. <Adesso – ha detto in una nota – anche il nostro Comune non dovrà più subire le conseguenze di un errore di Classificazione Sismica fatto dalla Regione Siciliana. Finalmente, così, anche il nostro territorio potrà beneficiare di importanti finanziamenti previsti dal Governo, come il Sismabonus”.

Secondo Comparato: “San Cataldo, insieme ad altri comuni del Nisseno e dell’Agrigentino, fu erroneamente classificato dalla Regione in zona 4 (basso rischio sismico), mentre, in base ai criteri nazionali, avrebbe dovuto essere riclassificato in zona 3. Adesso si è posto rimedio! Anche il gruppo consiliare del M5S di San Cataldo, con Adriano Bella, Cinzia Naro e David Alù, aveva presentato una mozione, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale di San Cataldo che invitava il Governo regionale a intervenire sul tema con urgenza”.

Il sindaco ha colto l’occasione per ringraziare l’ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta nonchè l’Ordine degli Architetti di Caltanissetta e l’Ordine regionale dei geologi di Sicilia e tutti i professionisti che si sono spesi per raggiungere questo obiettivo. “Sarà un impegno della nostra Amministrazione – ha concluso – quello di informare la cittadinanza sulle misure messe a disposizione dal Governo per gli interventi finalizzati a valorizzare e proteggere il patrimonio immobiliare”.