San Cataldo. Anziani di una casa di riposo hanno realizzato e donato bandierine dell’Ucraina per la fiaccolata per la pace

SAN CATALDO. Piccoli gesti per far grande un evento. E’ quello compiuto dagli anziani della casa di riposo Residence Madre Teresa FanPage che hanno realizzato 70 bandierine poi donate per la fiaccolata che s’è svolta ieri sera davanti al palazzo comunale a favore della pace.

E’ stato un piccolo grande gesto degli anziani della casa di riposo per stare vicini al popolo Ucraino. Anziani che non hanno potuto essere presenti fisicamente alla fiaccolata per la pace, ma che lo sono stati certamente con il cuore.