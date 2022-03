Caltanissetta, D’Oro (M5S) sul Policlinico a Enna: “Nessuna campagna elettorale, bisogna difendere il territorio”

Il consigliere comunale Michele D’Oro, capogruppo del M5S a Palzzo del Carmine, commenta la vicenda dell’istituzione del Policlinico ad Enna spiegando la posizione

“E’ di grande attualità la vicenda relativa alla delibera n. 86 della Giunta Regionale, con la quale si “apprezza“ il protocollo d’intesa tra l’Università Kore di Enna e la stessa Regione.

Sembra che la delibera, adottata senza coinvolgere in alcun modo l’Assemblea Regionale Siciliana, sia propedeutica alla istituzione ad Enna del quarto Policlinico siciliano.

La notizia ha allarmato il Sindaco Roberto Gambino il quale, mostrando grande sensibilità e determinazione, ha subito convocato una conferenza dei Sindaci della Provincia, invitando anche il Presidente della Regione on. Nello Musumeci, l’assessore alla sanità Ruggero Razza e Sua Eccellenza il Vescovo Mons. Mario Russotto.

Di particolare interesse le dichiarazioni rilasciate dagli esponenti della stessa parte politica che in questo momento guida la Regione: mentre il coordinatore provinciale di Diventerà Bellissima dr. Paolino Mattina sostiene che nel centro Sicilia solamente l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta possiede i requisiti necessari per aspirare al rango di Policlinico, essendo classificato DEA di 2^ livello, la deputata all’ARS on. Giusy Savarino conferma in pieno le preoccupazioni del Sindaco Gambino.

Savarino, infatti, parla apertamente di “istituzione del Policlinico universitario di Enna”, così come fa anche la deputata di Forza Italia on. Luisa Lantieri: “il policlinico spetta ad Enna“.

Bene dunque fa il Sindaco Gambino a porre la massima attenzione sulla questione, al fine di evitare l’ennesima manovra tendente a danneggiare il nostro territorio. Nessuno che sia in buona fede può parlare di “dichiarazioni da campagna elettorale“, qui c’è soltanto l’azione politica di un primo cittadino che ha a cuore le sorti ed il futuro della propria città.

Il Gruppo Consiliare M5S sarà a fianco del Sindaco Roberto Gambino e sosterrà in ogni modo tutte le iniziative portate avanti da questa amministrazione, nella convinzione che è necessario tutelare la comunità nissena da interessi di parte buoni solo a privarci dei nostri diritti.”