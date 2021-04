Riesi. Decadenza delle concessioni cimiteriali per chi non realizza il sepolcro.

RIESI. Decadenza delle concessioni delle aree cimiteriali per incuria o mancata realizzazione del sepolcro. E’ quanto ha disposto il Comune a proposito di coloro che detengono concessioni di aree cimiteriali, ma finora non hanno ancora provveduto a realizzare il relativo sepolcro.

Il Comune ha lamentato che ci sono diverse aree nel cimitero prive di sepoltura che risultano infestate da erbacce che degradano il decoro dei luoghi. Per questa ragione, è stato disposto il provvedimento in base al quale, qualora i detentori di concessioni di aree cimiteriali non provvedono a presentare entro il 2 luglio 2021 al Comune la documentazione per la realizzazione del sepolcro e la comunicazione di inizio dei lavori entro il 30 settembre 2021, la loro concessione sarà dichiarata decaduta.

La stessa area, una volta decaduta la precedente concessione, sarà concessa eventualmente ad altre persone che ne dovessero fare richiesta. Pertanto, il Comune ha sollecitato quanti sono in possesso di concessioni a provvedere al più presto alla messa a punto e presentazione della documentazione necessaria per la realizzazione delle opere funerarie a norma e alla comunicazione di inizio lavori.