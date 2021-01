Covid. In un bar del trapanese positivi dipendenti e familiari.

In un noto bar di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, tutti i dipendenti, pare una quindicina, sono risultati positivi al Covid. Un focolaio che, a quanto sembra, non avrebbe risparmiato nemmeno diversi familiari degli stessi dipendenti risultati anche loro positivi al tampone.

A confermare la notizia è stato il sindaco Nicola Rizzo che ha espresso tutta la sua legittima preoccupazione per il focolaio e che, in queste ore, è in contatto con l’Asp competente al fine di tenere, quanto più possibile, sotto osservazione la curva del contagio.