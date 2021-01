Alla Sampdoria Ernesto Torregrossa indosserà la storica maglia numero 9.

Avrà addosso la maglia blucerchiata numero 9, quella a suo tempo indossata da grandi campioni del passato sampdoriano come Trevor Francis, Gianluca Vialli, Vincenzo Montella e lo stesso Roberto Mancini.

Una maglia pesante che, tuttavia, lui non teme perchè Ernesto Torregrossa ha una voglia matta di dimostrare tutto il suo valore anche a Genova, sponda Blucerchiata. L’attaccante sancataldese ha anche sostenuto il primo allenamento con la sua nuova squadra; nel contempo, ha anche avuto modo di prendere contatto con un ambiente e con un contesto societario che ha inteso puntare forte proprio su di lui.

E ora per lui inizia una nuova avventura calcistica con la società del presidente Massimo Ferrero, con l’auspicio di poter fare bene anche alla Sampdoria dove, con un tecnico esperto e competente come Claudio Ranieri, proverà ad alzare ulteriormente l’asticella del proprio rendimento per consacrarsi definitivamente come uno tra gli attaccanti più importanti di tutta la Serie A.