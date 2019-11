VILLALBA – Domenica 3 novembre è stata celebrata a Villalba, con un giorno di anticipo (per dare a tutti la possibilità di partecipare), la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Alle ore 11:00 è stata officiata dall’arciprete padre Achille Lo Manto la Santa Messa per i Caduti di tutte le guerre. A seguire si è svolto il corteo per le vie cittadine che si è concluso con la deposizione della corona d’alloro alla lapide ai Caduti presso il Palazzo del Comune con la Banda musicale “Santa Cecilia” che ha suonato l’Inno nazionale. Hanno partecipato insieme alla cittadinanza i bambini e i ragazzi dell’Istituto comprensivo Vallelunga-Villalba-Marianopoli diretto dal prof. Giuseppe Baldo. Gli alunni, guidati dai proff. Giusi Immordino, Mariano Mistretta, Maria Immordino e Maria Carmela Scozzari, hanno letto alcune poesie di Giuseppe Ungaretti e un’epigrafe in omaggio ai soldati morti per amore della patria. Presenti le autorità civili e militari, gli assessori Concetta Territo e Maria Paola Immordino, la vice Sindaco Rina La Monaca, i marescialli Antonio Marasco, Giovanni Immordino e il brigadiere Rosario Mazzarese. Al termine della manifestazione, il Sindaco Alessandro Plumeri ha sottolineato il valore della memoria storica e del ricordo per meglio interpretare il presente e programmare il futuro.