Marito e moglie sono rimasti feriti in modo grave in un incidente stradale

avvenuto lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo e si trovano attualmente ricoverati nell’ospedale di Vibo Valentia l’uomo e in quello di Catanzaro la donna che ha avuto la peggio. I coniugi, entrambi bolognesi, viaggiavano in direzione nord in sella ad una moto di grossa cilindrata quando, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo ed entrambi gli occupanti sono finiti rovinosamente a terra. A prestare i primi soccorsi e’ stata un’ambulanza del 118 proveniente da Soriano. L’uomo e’ stato condotto in codice rosso con un trauma toracico nell’ospedale di Vibo mentre per la donna, che ha riportato un serio trauma cranico e ferite diffuse in tutto il corpo, si e’ reso necessario il trasferimento in elisoccorso nel nosocomio di Catanzaro. I rilievi sono stati effettuati dalla Polstrada. (ANSA).