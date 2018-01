CALTANISSETTA – Lo ha reso noto il Garante del contribuente per la Sicilia, Salvatore Forastieri, secondo il quale il front office dell’ufficio nisseno rappresenterebbe una vera e propria avanguardia, in grado di erogare prestazioni di altissima qualità agli utenti, grazie a una sapiente combinazione di servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate – successioni, locazioni, codici fiscali – e dal Territorio, quali visure catastali e ipotecarie e variazioni colture, per citarne solo alcuni: unico caso in Sicilia e tra i pochi ad oggi aperti in Italia.

Un riconoscimento accolto con grande soddisfazione dalla Uil Pubblica Amministrazione Agenzia delle Entrate che, attraverso i coordinatori regionali Giovanni Di Pisa e Maurizio Giunta, sottolinea “la professionalità e la disponibilità dei colleghi che prestano servizio presso gli sportelli unificati della Direzione provinciale, dell’ex Catasto e dell’ex Conservatoria, perfettamente integrati tra loro”.

