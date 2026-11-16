Salute

Wta Finals, per Errani-Paolini finale ‘amara’: vincono Siniakova-Townsend

AdnKronos

Wta Finals, per Errani-Paolini finale ‘amara’: vincono Siniakova-Townsend

Lun, 16/11/2026 - 06:53

Condividi su:

(Adnkronos) – Niente gioia per Sara Errani e Jasmine Paolini alle Wta Finals. Dopo aver conquistato la prima storica finale italiana nel doppio del torneo delle 'maestre', le due tenniste azzurre si sono arrese in due set (6-4 6-3) a Katerina Siniakova e Taylor Townsend, che si aggiudicano così il torneo.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta