Salute

Nel nisseno, contrasti su alcune proprietà: impresario di pompe funebri condannato per tentativo di estorsione

Redazione

Nel nisseno, contrasti su alcune proprietà: impresario di pompe funebri condannato per tentativo di estorsione

Dom, 15/11/2026 - 18:40

Condividi su:

E’ definitiva la condanna, a due anni e mezzo di reclusione, per il titolare di un’agenzia funebre di Gela (Caltanissetta), il sessantatreenne Emanuele Fontana, imputato per tentativo di estorsione, perché, secondo le contestazioni, lasciò due proiettili sul cofano dell’automobile di un professionista, allo scopo di intimidirlo.

C’erano stati dissidi su alcune proprietà dei familiari dell’imputato. La Corte di Cassazione, dopo la condanna pronunciata in primo e in secondo grado, non ha accolto il ricorso presentato dalla difesa di Fontana.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta