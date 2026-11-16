Mussomeli, oggi consiglio comunale fra interrogazioni e comunicazioni ed altro

MUSSOMELI – Consiglio comunale oggi (16 novembre), presso l’Aula “Francesca Sorce”, alle ore 18, convocato dal presidente Jessica Valenza : Si inizia con le comunicazioni del presidente e si prosegue con la comunicazione della variazione per macroaggregati adottata dalla giunta comunale; interrogazione consiliare a risposta orale su Programmazione e attuazione degli interventi di manutenzione stradale, qualità delle opere, caditoie, segnaletiche, e verifica dei dossi artificiali nel territorio comunale. Richiesta aggiuntiva di riscontro scritto; approvazione schema di convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni dfi segreteria comunale tra i comuni di Riesi e Mussomeli; riconoscimento di debito fuori bilancio prosecuzione temporanea del servizio di ricovero, custodia, e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale presso la struttura della ditta Mister Dog s.r.l.; Modifica articolo 20 Regolamento per la disciplina, gestione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, approvata dal consiglio comunale dicembre 2024; presa d’atto degli atti progettuali relativi all’affidamento del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, frazione differenziata ed altri servizi di igiene urbana.