Vittoria per Cassibba nella gara di casa

Samuele Cassibba conquista la 69^ Salita dei Monti Iblei, finale del Super CIVM e ultima prova del Campionato Siciliano, firmando una vittoria dal significato speciale nella gara di casa e chiudendo nel migliore dei modi la stagione agonistica. Al volante della Nova Proto NP01 V8, il portacolori della Scuderia Ateneo ha centrato il successo assoluto con il tempo complessivo di 4’56.07, al termine di un fine settimana vissuto costantemente ai vertici della classifica.

Un risultato che ha preso forma già dalle prove ufficiali del sabato, quando il pilota ragusano ha fatto segnare il secondo tempo nella prima manche, fermando il cronometro a 2’38.41, e il terzo nella seconda in 2’32.36. Due salite utili per raccogliere indicazioni e affinare il feeling con la vettura, lavorando soprattutto sulla parte alta del tracciato, dove Cassibba aveva individuato alcuni margini di miglioramento.

La domenica ha confermato il potenziale del pilota della Scuderia Ateneo.

In Gara 1 Cassibba ha conquistato la seconda posizione con il tempo di 2’28.67, nonostante alcune iniziali difficoltà nella gestione degli pneumatici e la necessità di trovare maggiore incisività nell’ultimo settore del percorso. Un primo risultato positivo, che ha lasciato aperta la possibilità di giocarsi il successo nella seconda salita.

In Gara 2 è arrivata la risposta decisiva, con una prestazione in 2’27.40, Cassibba ha completato la rimonta verso la vetta, conquistando la vittoria Assoluta della 69^ Salita dei Monti Iblei. Il tempo complessivo di 4’56.07 consegna così al pilota ragusano un successo particolarmente significativo, ottenuto proprio sulle strade di casa e nell’ultimo appuntamento del calendario.

«Vincere la Monti Iblei è una soddisfazione immensa. Farlo nella mia gara di casa, davanti al pubblico e alle persone che mi sostengono, è una gratificazione massima. Abbiamo lavorato durante tutto il fine settimana per trovare il giusto equilibrio e migliorare manche dopo manche, riuscendo a concretizzare il nostro potenziale proprio nella salita decisiva. È il modo migliore per concludere questa stagione. Desidero ringraziare tutti gli sponsor che hanno creduto nel nostro progetto e ci hanno accompagnato durante il campionato, la Scuderia Ateneo per il costante supporto e tutte le persone che, a vario titolo, hanno contribuito a questo risultato. Questa vittoria è anche merito loro».

Una vittoria che assume un valore ancora più importante perché conquistata nella gara di casa e che mette il sigillo su una stagione intensa, vissuta da protagonista al volante della Nova Proto, con i colori della Scuderia Ateneo.