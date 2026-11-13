UUcraina, morti e feriti a Kiev e Odessa. Kushner: “Trump determinato a porre fine alla guerra”

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Proseguono i raid incrociati tra Russia e Ucraina, mentre la diplomazia cerca di mettere fine al conflitto. Dopo l'incontro a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin, oggi Jared Kushner su X ha ribadito che "il presidente Trump è determinato a porre fine a questa orribile guerra. Rimangono differenze significative, ma siamo incoraggiati dai progressi compiuti. Ci impegneremo in qualsiasi lavoro diplomatico difficile sia necessario per trovare una svolta che ponga fine al conflitto e crei le basi per una pace duratura, un'Ucraina sovrana, sicura e prospera, e una Europa più stabile". L'inviato speciale e genero del presidente statunitense ha aggiunto che "entrambe le parti hanno ora concordato di estendere il prossimo round di negoziati per includere i nostri partner europei. Ciò ci consentirà di affrontare i più ampi accordi sulla sicurezza europea del dopoguerra parallelamente alle questioni territoriali tra Ucraina e Russia" "Una fine duratura dei combattimenti richiede garanzie di sicurezza credibili, meccanismi di riduzione dei conflitti e impegni reciproci di de-escalation che riducano il rischio di conflitti futuri. – aggiunge Kushner – E' stato svolto un lavoro enorme per riavviare i negoziati diretti dopo molti mesi. Abbiamo compiuto progressi significativi nella comprensione delle preoccupazioni di entrambe le parti, nell'individuazione di possibili soluzioni e nella definizione di un percorso da seguire". Intanto 2 persone sono morte e altri 5 sono rimasti feriti in un attacco russo a Odessa. A seguito del raid, un edificio residenziale privato è stato distrutto ed è scoppiato un incendio.

Tre persone sono invece rimaste ferite e altre 30 sono state evacuate da un ospedale di Kiev dopo un attacco russo avvenuto la notte scorsa. Secondo quanto riferito dal Servizio statale per le emergenze dell'Ucraina, è divampato un incendio nella struttura sanitaria situata nel distretto Shevchenkivskyi della capitale, distruggendo parzialmente il secondo piano dell'edificio. Sette persone che si trovavano all'interno sono state tratte in salvo dai soccorritori.

Quattro persone sarebbero invece morte nella notte nella regione di Volgograd. Lo riferisce il ministero della Difesa russo aggiungendo che sarebbero stati abbattuti 1.198 i droni ucraini. I droni sono stati abbattuti sui territori delle regioni di Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Vladimir, Volgograd, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol, Rostov, Ryazan, Saratov, Smolensk, Tver, Tula, Mosca, sulla Repubblica di Crimea (annessa dalla Federazione Russa nel 2014) e sulle acque del Mar Nero.

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